В Саратове погиб человек в результате атаки БПЛА

В Саратове повреждены объекты инфраструктуры, есть погибший
Алексей Майшев/РИА Новости

В Саратове в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры, а также есть один погибший. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть погибший», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 декабря на территории Самарской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

По словам местных жителей, в Саратове и Энгельсе всего произошло около 10 взрывов. По предварительной информации, над городами уничтожили несколько украинских беспилотников. Сведений о последствиях на земле и пострадавших не поступало.

На этом фоне пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель ведомства уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ВСУ обстреляли храм и ранили его настоятеля в Красноармейске.

