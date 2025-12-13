В Череповце арестовали курьера, забравшего десятки миллионов рублей у жертв мошенников

В Череповце арестовали жителя Новосибирска, который забирал деньги у жертв мошенников в нескольких регионах России. Об этом сообщило управление МВД России по Вологодской области в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в отделение полиции обратился мужчина, который стал жертвой мошеннической схемы. В результате он передал курьеру более 7 млн рублей наличными, а после через банкомат перевел еще 2,5 млн рублей. Полиция организовала поиски подозреваемого.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность курьера. Им оказался житель Новосибирска 2002 года рождения, который уже был судим за аналогичное преступление. В момент задержания он находился в самолете. Подозреваемый планировал вылететь из Ярославля в Вологду для совершения очередного преступления.

«Как оказалось, молодой человек, освободившись из мест лишения свободы, искал работу, но в предложенных вариантах его не устраивала заработная плата, и он вернулся на криминальную тропу. Объявление о вакансии курьера парень нашел в одном из популярных мессенджеров», — говорится в сообщении.

По данным МВД, за время своей работы подозреваемый успевал побывать в городах Сибири, Поволжья, ХМАО, Республики Татарстан, Бурятии и Вологодской области. По предварительным данным, он совершил не менее девяти преступлений, самым крупным из которых стал эпизод в Восточной Сибири. В ходе поездки мужчина забрал более 20 млн рублей наличными.

Ранее школьница вскрыла домашний сейф и отдала курьеру 1,8 млн рублей.