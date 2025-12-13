Силовики назвали одну из версий пропажи семьи Усольцевых под Красноярском

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Руководитель ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Алексей Еремин заявил, что семья Усольцевых, пропавшая в тайге, могла стать жертвой преступления. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Еремина, приоритетной версией остается несчастный случай.

«Вероятнее всего, это был какой-то несчастный случай, и люди замерзли. Остальные версии тоже отрабатываются <…> в том числе, что они стали жертвой преступления. Мы проверяем и эту версию», — отметил он.

Еремин добавил, что следователи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

12 декабря издание aif.ru писало, что местные жители могли слышать в тайге Красноярского края крик пропавшей осенью семьи Усольцевых.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев пошел в поход вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью. Семья отправилась сторону горы Буратинка в Красноярском крае, однако 28 числа перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Активная фаза поисков пропавших завершилась 12 октября. В операции участвовали более 1,5 тыс. человек из разных регионов страны. В конце октября работу осложнили снегопады и сильный ветер.

17 ноября спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров, расположенную в 4 километрах от поселка Кутурчин. В краевом подразделении уточняли, что специалисты осмотрели все ходы и три грота, но признаков пребывания пропавших там не были обнаружены.

