Россиян предупредили о самых опасных для животных новогодних угощениях

Угощение питомца едой с новогоднего стола зачастую заканчивается ночными поездками в ветклиники. О том, почему животным нельзя давать «даже кусочек» со стола, «Газете.Ru» рассказала Екатерина Смолицкая, ветеринарный врач, менеджер по продукту ГК ВИК.

Первый запрещенный продукт со стола — шоколад. По словам ветеринара, это реальная угроза жизни питомца.

«Теобромин и кофеин, которые наш организм переносит спокойно, для собак и кошек токсичны. Рвота, учащенное сердцебиение, возбуждение или судороги — острые признаки отравления шоколадом. Темный и горький шоколад особенно опасны, и иногда несколько конфет достаточно, чтобы речь шла уже о спасении жизни, а не о легком недомогании», — объяснила она.

Копчености, жирное мясо, колбасы и салаты с майонезом кажутся питомцу мечтой, но для его поджелудочной железы они — удар «в лоб»: избыток жира и соли легко провоцируют острый панкреатит с сильной болью, рвотой и поносом, а иногда и с госпитализацией на несколько дней.

«Трубчатые куриные кости, запеченные косточки, рыбные хребты — отдельная новогодняя «мина». Они крошатся на острые осколки, которые повреждают слизистую, могут застрять в пищеводе или вызвать непроходимость кишечника, требующую операции; добавьте к этому приправы, соль, маринады из блюд — и безобидный с нашей точки зрения кусочек превращается в источник невыносимой боли», — добавила ветеринар.

Не менее опасны для питомцев алкоголь и сладости.

«Фраза «только лизнул шампанское» звучит легко, но для маленького организма это не шутка: алкоголь быстро всасывается, у животных он вызывает угнетение нервной системы, рвоту, шаткую походку, падение сахара в крови, в тяжелых случаях — судороги и кому. А ликеры и глинтвейн дополнительно содержат сахар и специи.

А сладости, которые мы привыкли считать безобидными, тоже коварны: ксилит в «диетических» конфетах и выпечке у собак может приводить к резкой гипогликемии и острой печеночной недостаточности, а изюм и виноград в кексах и новогодней выпечке связаны со случаями тяжелой почечной недостаточности даже при небольшом количестве», — предупредила эксперт.

Если питомец все-таки что-то стащил, во-первых, постарайтесь справиться с чувством вины и включить «режим трезвого взрослого»: оцените, что именно съедено, сколько и когда, посмотрите, нет ли уже симптомов — рвоты, вялости, дрожи, болей в животе, проблем с дыханием или глотанием. Даже если животное выглядит бодрым, но вы уверены, что были шоколад, алкоголь, кости, виноград, ксилит или много жирной еды — это повод не ждать до утра, а сразу связаться с круглосуточной ветклиникой; лучше показаться «перестраховщиком», чем опоздать на несколько часов.

«Не пытайтесь «лечить по интернету»: вызывать рвоту содой, перекисью, заливать молоком или маслом, давать таблетки из человеческой аптеки. В некоторых ситуациях рвота категорически противопоказана (кости, мишура, судороги, угнетение сознания), а народные средства только усложняют работу врача; активированный уголь и другие сорбенты помогают не при всех отравлениях, дозировку и целесообразность применения определяет специалист», — рассказала врач.

Если проглочены нитки, мишура, ленточки от подарков — ни в коем случае нельзя тянуть их изо рта или из заднего прохода: можно разрезать кишечник как ножом. Зафиксируйте видимую часть, не давайте животному рвать и играть с ней и срочно езжайте в клинику.

«До визита обеспечьте питомцу покой, доступ к свежей воде, уберите еду, по возможности возьмите с собой упаковку съеденного продукта или фото стола: это поможет врачу быстрее оценить риски и выбрать правильное лечение», — посоветовала ветеринар.

Чтобы не сорваться и не дать питомцу еду со стола, стоит подготовиться заранее. Купите к праздникам специальные лакомства для собак и кошек, консервы-«деликатес» или влажный корм премиум-класса и используйте их как «новогоднее меню» питомца, пока вы наслаждаетесь своим столом; это позволяет разделить праздник, не рискуя здоровьем друга.

«Поставьте четкие правила для семьи и гостей: «со стола — никогда», особенно для детей, которые чаще всего поддаются жалобному взгляду. Держите мусорное ведро закрытым, не оставляйте тарелки без присмотра, а елку и украшения разместите так, чтобы животному было сложнее до них добраться — мишура, дождик, стеклянные шары и провода гирлянд каждый год становятся причиной травм и операций.

Новогодняя ночь может быть теплой и безопасной, если помнить простую вещь: ваш питомец не понимает, что такое праздник, он просто доверяет вам на сто процентов. Его здоровью куда нужнее ваша твердость, чем еще один кусочек колбасы «под бой курантов», — резюмировала эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности хвои живых елок для домашних животных.