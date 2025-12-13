США выделять $40 тысяч для системы анализа данных для НАБУ

США купят для НАБУ подписку на сервис анализа данных за $40 тысяч

Посольство США в Киеве планирует купить годовую подписку на облачную систему мониторинга и анализа данных за $40 тысяч для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский правительственный документ.

«Посольство США в Киеве, Украина, планирует около 26 декабря 2025 года заключить контракт по фиксированной цене... с компанией Artellence Ukraine, LLC», — говорится в материалах.

Из документа следует, что сделка пройдет без конкурса. Это связано с тем, что сотрудники НАБУ уже пользуются данной платформой.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и его «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее блогер Шарий заявил, что США передали НАБУ данные о деньгах Зеленского.