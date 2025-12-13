МИД Турции после удара по судну в Черноморске призвал завершить конфликт на Украине

Турция призвала к прекращению конфликта на Украине после удара по судну в Одессе

МИД Турции призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине после удара российских Вооруженных сил по судну в порту Черноморск Одесской области. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что инцидент подтверждает обоснованность их ранее высказанных опасений. Турецкая дипломатия вновь напомнила о необходимости достижения договоренностей, гарантирующих безопасность судоходства в акватории Черного моря.

«Мы еще раз подчеркиваем важность скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и напоминаем о необходимости достижения соглашения об обеспечении безопасности судоходства в Черном море», — говорится в заявлении.

Днем 12 декабря в порту Одессы загорелось грузовое судно после прилетов.

2 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России в ответ на украинские атаки на танкеры расширит номенклатуру ударов по портам Украины и по судам, заходящим туда. Также глава государства назвал самую радикальную ответную меру на такое пиратство Вооруженных сил Украины в Черном море, которую может предпринять Россия. По его словам, речь идет об отрезании Украины от моря.

Ранее российский адмирал пообещал Украине жесткий ответ на атаки танкеров.