На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американские хоккеисты подарили Трампу ковбойскую шляпу

Члены сборной США по хоккею 1980 года подарили Трампу ковбойскую шляпу
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Члены мужской сборной США по хоккею 1980 года в ходе церемонии присуждения почетных медалей подарили американскому президенту Дональду Трампу ковбойскую шляпу. Трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

Американский лидер с улыбкой принял подарок и примерил его в присутствии прессы.

«Вы должны это сфотографировать», — сказал глава Белого дома.

После этого спортсмены выстроились за спиной Трампа в Овальном кабинете, надев на себя похожие шляпы.

В октябре губернатор провинции Кёнсан-Пукто в Южной Корее Ли Чхоль У заявил, что собирается вручить посетившему республику Трампу несколько подарков с изображением лица американского лидера, включая яблоки. Кроме того, президент США получил неназванное изделие из лунной керамики.

До этого новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила главе Белого дома клюшку «паттер» бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ. Еще одним подарком стала сумка для гольфа, на которой расписался знаменитый японский гольфист Хидэки Мацуяма.

Ранее Нетаньяху подарил Трампу золотую статуэтку голубя на встрече в Израиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами