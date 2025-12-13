Американские хоккеисты подарили Трампу ковбойскую шляпу

Члены сборной США по хоккею 1980 года подарили Трампу ковбойскую шляпу

Члены мужской сборной США по хоккею 1980 года в ходе церемонии присуждения почетных медалей подарили американскому президенту Дональду Трампу ковбойскую шляпу. Трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

Американский лидер с улыбкой принял подарок и примерил его в присутствии прессы.

«Вы должны это сфотографировать», — сказал глава Белого дома.

После этого спортсмены выстроились за спиной Трампа в Овальном кабинете, надев на себя похожие шляпы.

В октябре губернатор провинции Кёнсан-Пукто в Южной Корее Ли Чхоль У заявил, что собирается вручить посетившему республику Трампу несколько подарков с изображением лица американского лидера, включая яблоки. Кроме того, президент США получил неназванное изделие из лунной керамики.

До этого новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила главе Белого дома клюшку «паттер» бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ. Еще одним подарком стала сумка для гольфа, на которой расписался знаменитый японский гольфист Хидэки Мацуяма.

Ранее Нетаньяху подарил Трампу золотую статуэтку голубя на встрече в Израиле.