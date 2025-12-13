Россиянам дали советы, как выбрать хорошую колбасу в магазине

При выборе колбасы важно ориентироваться на технологические показатели, а не на оформление упаковки, рассказала «Газете.Ru» Елена Медкова, заместитель генерального директора по технологии компании КРИСТ.

«Для вареных изделий надежным ориентиром служат действующие стандарты, поскольку они фиксируют требования к составу и сырью. В современных ГОСТ на вареные колбасные изделия (ГОСТ Р 52196-2011, ГОСТ 23670-2019) предусмотрены категории по содержанию мышечной ткани: категория А — более 60%, категория Б — от 40 до 60%. Эти обозначения позволяют сразу понять уровень «мясности» продукта, и если на этикетке указано «ГОСТ, продукт мясной, категория А», можно рассчитывать на более высокую долю мышечной ткани», — объяснила она.

Если отойти от ГОСТ, то состав качественной вареной колбасы всегда прост и включает только базовые ингредиенты: мясо, воду, молоко, яйца, соль, сахар и специи. Короткий и понятный список говорит о корректной рецептуре и соблюдении технологии, так как такие продукты ближе к классическому ГОСТовскому варианту.

«При этом важно учитывать особенности используемого сырья: мясо птицы механической обвалки представляет собой мелкоизмельченное мясное сырье и допустимо в вареных колбасах, если применяется в разумной доле и обладает надлежащими характеристиками. ММО (Мясо птицы механической обвалки) дешевле цельного филе, поэтому если им заменяют значительную часть мяса, колбаса получается менее «мясной» по вкусу и текстуре. Если сырье качественное и правильно подобран баланс специй, продукт будет и вкусным, и безопасным», — добавила эксперт.

Цельномышечные деликатесы — карбонад, корейка, буженина — оценивать проще: мышца должна быть целостной и упругой, а в упаковке не должно быть избытка влаги. Для сырокопченых колбас критичны плотная однородная структура, ровный цвет без темной каймы и белый шпик; отклонения от этих признаков указывают на нарушение технологии или неправильные условия хранения.

«Пищевые добавки в колбасных изделиях выполняют технологические функции: обеспечивают стабильную структуру, удерживают влагу, поддерживают цвет и препятствуют развитию нежелательной микрофлоры. При соблюдении норм их применение допустимо, однако есть исключения: трансглютаминаза (часто называют «мясным клеем») в мясных продуктах запрещена и полностью исключена добросовестными производителями», — предупредила она.

По словам Медковой, рынок постепенно смещается в сторону более прозрачных рецептур, роста доли категорий с высоким содержанием мышечной ткани и усиления контроля качества. В таких условиях потребителю становится проще ориентироваться в ассортименте.

«Оптимальный выбор основывается на оценке состава, категории продукта, внешнего вида, качества шпика, отсутствии запрещенных компонентов и соответствии цены уровню сырья. Колбаса, произведенная по корректной технологии, отличается стабильностью характеристик, и если продукт оправдывает ожидания, к такому производителю можно возвращаться, поскольку устойчивое качество обычно поддерживается от партии к партии», — резюмировала эксперт.

Ранее россиян предупредили о подорожании колбасы перед Новым годом.