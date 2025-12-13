Украинцев готовят к уходу президента республики Владимира Зеленского и усилению военной диктатуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жительницу Одессы.

«Да, такое мнение есть... То, что придет [к власти] кто-то из военных — да, такое может быть», — сказала женщина.

Жительница Одессы добавила, что в городе уже сменили руководство, назначив новым главой человека «из военных». По ее словам, это свидетельствует о подготовке к продолжению конфликта и усилению военной диктатуры.

9 декабря Зеленский согласился провести выборы, но «при определенных условиях». Он отметил, что для начала кампании необходимо учесть вопросы безопасности и законности. Президент Украины попросил США и Европу помочь ему обеспечить безопасность для проведения выборов и пообещал, что при благоприятном сценарии республика будет готова к выборам через 60-90 дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили, что выборы уничтожат Зеленского.