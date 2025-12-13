На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жительница Одессы рассказала о подготовке украинцев к уходу Зеленского

РИА Новости: жителей Украины готовят к усилению военной диктатуры
true
true
true
close
Toby Melville/Pool/Reuters

Украинцев готовят к уходу президента республики Владимира Зеленского и усилению военной диктатуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жительницу Одессы.

«Да, такое мнение есть... То, что придет [к власти] кто-то из военных — да, такое может быть», — сказала женщина.

Жительница Одессы добавила, что в городе уже сменили руководство, назначив новым главой человека «из военных». По ее словам, это свидетельствует о подготовке к продолжению конфликта и усилению военной диктатуры.

9 декабря Зеленский согласился провести выборы, но «при определенных условиях». Он отметил, что для начала кампании необходимо учесть вопросы безопасности и законности. Президент Украины попросил США и Европу помочь ему обеспечить безопасность для проведения выборов и пообещал, что при благоприятном сценарии республика будет готова к выборам через 60-90 дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили, что выборы уничтожат Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами