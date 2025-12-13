Россияне рассказали, о чем мечтают на Новый год

РИА Новости: каждый третий россиянин хотел бы получить на Новый год деньги

Каждый третий россиянин хотел бы получить в подарок на Новый год деньги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование микрофинансовой компании «Займер».

По информации агентства, в исследовании участвовали три тысячи человек. Кроме денег среди желанных новогодних подарков лидируют гаджеты и электроника.

«13,3% [хотели бы] бытовую технику или товары для дома. Замыкают топ-5 подарков парфюмерия и косметика (10,1%) и мини-путешествие (8,0%)», — говорится в сообщении.

Почти половина опрошенных, более 44% респондентов, оставят покупку подарка на последние дни декабря, чтобы дождаться распродаж. Еще 43% участников опроса хотели бы избежать очередей и толп в магазинах, поэтом отправятся за подарками в первой половине декабря. Каждый десятый заявил, что уже купил подарок.

