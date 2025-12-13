Страны Евросоюза не перестанут провоцировать Россию после окончания конфликта на Украине. Об этом пишет обозреватель портала Steigan Андреа Жок.
«Впереди (После достижения мира на Украине. — «Газета.Ru») будет долгосрочный структурный альянс между ультранационалистическими украинскими силами и европейским милитаризмом», — поделился он.
Он добавил, что Европа может продолжать провоцировать Россию, используя украинские парамилитарные образования. При этом ЕС будет оставаться в безопасности, «изолированный от ответа».
13 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования на Украине достигнут большой прогресс.
Накануне в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что Британия и Бельгия рассматривают текущую ситуацию как критическую для дальнейшей судьбы Украины и намерены продолжать совместные усилия в отношении конфискации российских активов. В резиденции на Даунинг-стрит подчеркнули, что сейчас наступил переломный момент для будущего республики.
Также президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа, США и Украина стремятся до Рождества достичь какого-либо решения по урегулированию конфликта. По его словам, сейчас стороны находятся ближе к миру, чем за последние четыре года.
Ранее Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины.