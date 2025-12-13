Steigan: ЕС будет пытаться провоцировать Россию после мира на Украине

Страны Евросоюза не перестанут провоцировать Россию после окончания конфликта на Украине. Об этом пишет обозреватель портала Steigan Андреа Жок.

«Впереди (После достижения мира на Украине. — «Газета.Ru») будет долгосрочный структурный альянс между ультранационалистическими украинскими силами и европейским милитаризмом», — поделился он.

Он добавил, что Европа может продолжать провоцировать Россию, используя украинские парамилитарные образования. При этом ЕС будет оставаться в безопасности, «изолированный от ответа».

13 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования на Украине достигнут большой прогресс.

Накануне в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что Британия и Бельгия рассматривают текущую ситуацию как критическую для дальнейшей судьбы Украины и намерены продолжать совместные усилия в отношении конфискации российских активов. В резиденции на Даунинг-стрит подчеркнули, что сейчас наступил переломный момент для будущего республики.

Также президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа, США и Украина стремятся до Рождества достичь какого-либо решения по урегулированию конфликта. По его словам, сейчас стороны находятся ближе к миру, чем за последние четыре года.

Ранее Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины.