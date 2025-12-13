На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что после мира на Украине проблемы в Европе не закончатся

Steigan: ЕС будет пытаться провоцировать Россию после мира на Украине
close
Reuters

Страны Евросоюза не перестанут провоцировать Россию после окончания конфликта на Украине. Об этом пишет обозреватель портала Steigan Андреа Жок.

«Впереди (После достижения мира на Украине. — «Газета.Ru») будет долгосрочный структурный альянс между ультранационалистическими украинскими силами и европейским милитаризмом», — поделился он.

Он добавил, что Европа может продолжать провоцировать Россию, используя украинские парамилитарные образования. При этом ЕС будет оставаться в безопасности, «изолированный от ответа».

13 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования на Украине достигнут большой прогресс.

Накануне в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что Британия и Бельгия рассматривают текущую ситуацию как критическую для дальнейшей судьбы Украины и намерены продолжать совместные усилия в отношении конфискации российских активов. В резиденции на Даунинг-стрит подчеркнули, что сейчас наступил переломный момент для будущего республики.

Также президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа, США и Украина стремятся до Рождества достичь какого-либо решения по урегулированию конфликта. По его словам, сейчас стороны находятся ближе к миру, чем за последние четыре года.

Ранее Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами