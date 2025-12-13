Россиянам объяснили, какую финансовую подушку надо иметь в 2026 году

Финансовая подушка за последние годы превратилась из «совета на будущее» в элемент базовой безопасности. Цены растут, рынок труда дергается, проекты закрываются за одну ночь, и любая задержка зарплаты бьет по нервам. О том, какую подушку безопасности нужно иметь сейчас, «Газете.Ru» рассказал Александр Золотов, руководитель финтех‑стартапа «Кошелек Алтын», финансовый аналитик.

По словам Золотова, подушка сегодня — не роскошь, а гигиена взрослой жизни.

«Финансовая подушка — это не чемодан денег в шкафу, а запас, который позволяет несколько месяцев жить без паники, если доход просел или пропал, — говорит Золотов. — Потеря работы, болезнь, срочный ремонт, пауза между проектами — все это не должно автоматически означать кредиты и займы у знакомых».

Отправная точка, по словам эксперта, одна: нужно честно посчитать, сколько стоит ваша обычная жизнь в месяц. Не «по плану», а по факту. Для этого он предлагает взять траты за 3–6 месяцев и сложить основные статьи: жилье, еда, транспорт, обязательные платежи, базовая медицина, связь и минимальный досуг. К сумме стоит добавить 10–20% на рост цен и непредвиденные расходы — именно от этой цифры и имеет смысл плясать.

Классический ориентир — запас на 3–6 месяцев расходов. Но Золотов считает, что в нынешних условиях это скорее нижняя граница. Тем, кто работает в нестабильных отраслях, живет на фрилансе или содержит семью с детьми и кредитами, он рекомендует смотреть на диапазон 6–12 месяцев: «Если вы понимаете, что поиск новой работы может занять полгода, нет смысла делать подушку только на три месяца и надеяться на чудо». Людям предпенсионного возраста и тем, кому трудно быстро найти новую работу, стоит закладывать горизонт до года и выше.

Саму подушку, по словам эксперта, важно отделить от повседневных денег.

Оптимальный вариант — отдельный счет или вклад с возможностью быстрого доступа. Удобно настроить автоперевод 10–20% от каждого поступления — как обязательный платёж самому себе. Даже если речь идет о нескольких тысячах рублей в месяц, через год это уже ощутимый резерв.

Принципиальный момент — дисциплина использования. «Подушка — не на отпуск, не на новый телефон и не на спонтанный ремонт кухни, — подчеркивает Золотов. — Это деньги только на форс-мажор: потеря дохода, здоровье, действительно срочные вещи. Если начать «одалживать» оттуда на хотелки, в нужный момент там просто ничего не останется».

Отдельная тема — долги. По словам аналитика, пытаться копить подушку, когда на вас висят кредиты под высокие проценты, все равно что наливать воду в дырявое ведро. Сначала он советует закрыть самые дорогие займы и только потом ускорять накопление резерва.

Тем, у кого подушки пока нет, эксперт предлагает не ждать идеального момента: начать с месяца учета расходов, сократить очевидные лишние траты и зафиксировать первую цель — хотя бы один месяц жизни без зарплаты. «Как только человек впервые видит на счёте сумму, которой ему реально хватит, чтобы спокойно прожить пару месяцев, уровень тревоги заметно падает, — говорит Золотов. — Деньги в этом случае работают не только как защита, но и как свобода: появляется возможность выбирать, а не хвататься за любой вариант из страха остаться ни с чем».

