В одном из бассейнов Якутии произошло массовое отравление хлором

Минздрав Якутии: 13 детей отравились хлором в бассейне
Mosab Shawer/Keystone Press Agency/Global Look Press

В одном из бассейнов Якутии 13 детей отравились хлором. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По информации ведомства, пострадавших доставили в приемное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы. Всего были госпитализированы 11 детей, еще двое несовершеннолетних обратились за помощью самостоятельно.

«Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние детей оценивается специалистами как удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-службы.

1 сентября четверо детей, включая двухлетнюю девочку, попали в реанимацию, отравившись хлором в отеле Анапы. В один из дней отдыхавшие в бассейне туристы заметили странный запах аммиака. Туристы покинули бассейн, после чего им стало плохо. У всех, кто находился в воде, появились слабость, рвота и сильный кашель. Администраторы отеля не вызвали скорую и не предложили помощь.

Ранее в Кирове несколько человек госпитализировали после отравления парами хлора.

