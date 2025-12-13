Трамп высказался о появлении новых фото с собой по делу Эпштейна

Трамп заявил, что не считает проблемой новые фото с собой по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп не считает большой проблемой появление новых фото с ним в рамках дела финансиста Джефри Эпштейна. Об этом американский лидер сообщил, отвечая на вопросы журналистов, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«В этом нет большой проблемы. Мне ничего об этом неизвестно», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что в элитном районе штата Флорида Палм-Бич все знали Эпштейна. По его словам, финансист имел фотографии с сотнями разных людей.

Накануне члены Демократической партии США из комитета по надзору палаты представителей получили 95 тысяч фотографий из дела Эпштейна. Представители партии отметили, что эти снимки «поднимают еще больше вопросов об отношениях финансиста с некоторыми из самых влиятельных людей в мире».

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Трамп назвал Эпштейна «больным извращенцем».