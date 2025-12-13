На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп высказался о появлении новых фото с собой по делу Эпштейна

Трамп заявил, что не считает проблемой новые фото с собой по делу Эпштейна
true
true
true
close
Today/YouTube

Президент США Дональд Трамп не считает большой проблемой появление новых фото с ним в рамках дела финансиста Джефри Эпштейна. Об этом американский лидер сообщил, отвечая на вопросы журналистов, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«В этом нет большой проблемы. Мне ничего об этом неизвестно», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что в элитном районе штата Флорида Палм-Бич все знали Эпштейна. По его словам, финансист имел фотографии с сотнями разных людей.

Накануне члены Демократической партии США из комитета по надзору палаты представителей получили 95 тысяч фотографий из дела Эпштейна. Представители партии отметили, что эти снимки «поднимают еще больше вопросов об отношениях финансиста с некоторыми из самых влиятельных людей в мире».

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Трамп назвал Эпштейна «больным извращенцем».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами