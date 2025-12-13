На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны назвали потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 225 солдат в зоне ответственности «Востока»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 225 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Восток». Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов, передает ТАСС.

«В течение суток противник потерял до 225 военнослужащих, боевую машину пехоты «Брэдли», две боевые бронированные машины «Козак», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 10 автомобилей и 6 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал военный.

Миськов добавил, что также операторы беспилотников уничтожили станции радиоэлектронной борьбы и спутниковой связи Starlink. Помимо этого, ВСУ потеряли 14 дронов самолетного типа, отметил офицер.

В ноябре российский военнослужащий группировки «Восток» уничтожил тяжелый украинский дрон «Баба-яга» во время штурма населенного пункта Отрадное в Днепропетровской области. Командир отделения с позывным «Крамар» рассказал, что при заходе в населенный пункт дрон регулярно появлялся над одним и тем же местом.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ бросили 1000 своих бойцов в котле между Красноармейском и Димитровом.

