В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Чебоксар введены временные ограничения на выполнение полетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Также в ночь на 13 декабря ограничения были введены в аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин).

Ранее на этой неделе аналогичные ограничения действовали в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, но были сняты незадолго до введения новых в регионах.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в аэропортах Москвы задержали более 900 рейсов.