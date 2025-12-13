На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат напомнила о праве приостановить работу при задержке зарплаты

Депутат Стенякина: при задержке зарплаты на 15 дней можно перестать работать

При задержке зарплаты более чем на 15 дней сотрудник имеет право приостановить работу до полного погашения долга, уведомив об этом начальство в письменной форме. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, это право не распространяется на военнослужащих, спасателей, медиков скорой помощи, работников опасных производств и некоторые другие категории. Для приостановки работы необходимо составить письменное уведомление в двух экземплярах и получить подпись руководителя на своем экземпляре. Задержкой считается первый день после установленной даты выплаты, включая аванс, премии и отпускные.

«После 15 дней задержки зарплаты сотрудник имеет право приостановить работу до выплаты всей суммы задолженности, за исключением некоторых категорий: военных, спасателей, сотрудников скорой помощи, работников на опасных производствах и других», — сказала Стенякина.

По данным Росстата, на конец сентября 2025 года общая задолженность по зарплате в России приближается к 2 млрд рублей, 75% этого долга образовалось в текущем году. Наиболее проблемной отраслью остается строительство.

Ранее россиянка украла кур у задолжавшего ей зарплату работодателя.

