В Армении предупредили об угрозе с поставками продовольствия

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Комитет по госдоходам Армении выразил обеспокоенность в связи с препятствиями для въезжающих в Армению фур с продовольствием из-за блокирования дорог, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что это может создать угрозу продовольственной безопасности страны.

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«Все это вызывает обеспокоенность, так возникают проблемы для въезда и таможенного оформления грузовиков, что может нанести серьезный удар по продовольственной безопасности страны. Таможенные органы призывают всех участников акций учесть этот тревожный факт и исходя из необходимости обеспечения таможенной безопасности не препятствовать движению фур и их таможенному оформлению», — сообщили в комитете.

В Армении возобновились акции протеста. Сторонники оппозиционного лидера Никола Пашиняна, не получившего накануне пост премьер-министра, начали блокировать дороги в Ереване, а также шоссе, ведущие к аэропортам. «Газета.Ru» следит за ситуацией в режиме онлайн.