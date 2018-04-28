Второй пожар в здании Trump Tower потушен

Второй за сутки пожар в здании Trump Tower в центре Баку потушен, сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе МЧС сообщили, что причины пожара будут обнародованы позже.

Отмечается, что пожарные расчеты не покинули место происшествия.

Ранее сообщалось, что второй пожар за день вспыхнул в здании Trump Tower в центре Баку.

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До этого сообщалось, что в Баку перекрыли дороги, ведущие к зданию горящему зданию Trump Tower. На место происшествия прибыл замглавы МЧС Этибар Мирзяев.

В здании Trump Tower Baku 33 наземных этажа, его высота достигает 130 метров.

В декабре компания Дональда Трампа (Trump Organization) решила прекратить соглашения по проектам в нескольких странах, в том числе в Азербайджане. Таким образом, строительство здания Trump Tower в форме паруса завершено не было.