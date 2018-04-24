«Известия»: ВС разработал для судов инструкцию по смягчению наказаний

Верховный суд России на пленуме 24 апреля рассмотрит инструкцию по правильной смягчении категории преступлений, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Отмечается, что смягчать наказание сможет суд любой инстанции — первой, апелляционной, кассационной или надзорной. Кроме того, согласно проекту инструкции, смягчать наказание можно будет даже при наличии отягчающих обстоятельств, если этот признак будет содержаться в статье, по которой обвиняется подсудимый.

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По данным издания, в настоящий момент в ВС нет единого мнения о последствиях смягчения категорий преступления.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин инициировал переезд Верховного Суда в Санкт-Петербург.