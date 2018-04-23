В Индии три человека пострадали из-за поломки иллюминатора самолета

Три человека получили травмы из-за того, что иллюминатор самолета отвалился от его корпуса после попадания в зону мощной турбулентности. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, самолет после попадания в турбулентность продолжало трясти в течение 10-12 минут.

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Как отмечается, пассажиры попытались прикрепить отвалившийся от корпуса лайнера иллюминатор обратно.

Самолет совершал внутренний рейс в Индии из города Амритсар в Дели, на борту находилось 240 пассажиров.

Ранее сообщалось, что у самолета авиакомпании Southwest Airlines на высоте 10 тыс. метров взорвался левый двигатель, обломок которого разбил иллюминатор и убил пассажирку.