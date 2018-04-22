В Пулково из-за урагана сел летевший в Москву самолет

__is_photorep_included11724283: 1

Направлявшийся из Гянджи в Москву самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково, передает РИА «Новости».

«Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявший рейс по маршруту Гянджа-Москва, произвел вынужденную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург)», — сообщили в компании.

Реклама

В компании также отметили, что «в связи с неблагоприятными погодными условиями в московском аэропорту Внуково рейс «Азербайджанских Авиалиний» J2-830 совершил благополучную посадку в международном аэропорту Пулково». Ожидается, что самолет направится в Москву после того, как улучшатся погодные условия.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за непогоды отменили и задержали более 50 рейсов.