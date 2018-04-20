Аэропорт Катманду приостановил обслуживание международных рейсов из-за аварии

Международный аэропорт Катманду временно приостановил прием и отправку международных рейсов после того, как самолет авиакомпании Malindo Air, вылетавший в Куала-Лумпур, во время взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает РИА «Новости».

Уточняется, что малайзийский Boeing 737-900, на борту которого находились 139 человек, в том числе четверо членов экипажа, получил разрешение на взлет. Однако в последний момент командир воздушного судна обнаружил ошибку на приборной доске и был вынужден прервать рейс.

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«Очевидно, что, набрав взлетную скорость, самолет уже не мог резко остановиться в последний момент, из-за чего съехал на 50 метров со взлетно-посадочной полосы и встал на одном из лугов», — рассказал директор аэропорта Раджа Кумара Четтри.

В результате инцидента никто из находившихся на борту самолета не пострадал.