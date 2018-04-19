Здание МИДа в Москве эвакуировали после анонимного сообщения о минировании

В центре Москве эвакуировали сотрудников МИД России после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«После сообщения об угрозе взрыва в здании МИД РФ по адресу: Смоленская-Сенная, дом 32, строение 1, проводится эвакуация сотрудников», — сказал источник.

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Он добавил, что в настоящее время количество эвакуированных пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в здании Госдумы в Москве по адресу ул. Охотный ряд, д. 1 прошла эвакуация.

В здании отключили лифты, а по громкой связи передавался призыв срочно покинуть помещение. Тем не менее эвакуация нижней палаты парламента оказалась учебной.