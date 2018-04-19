В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при нападении на школу Стерлитамака

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Пострадавшие при поножовщине в башкирской школе учительница и трое учеников остаются в реанимации в состоянии средней тяжести, передает РИА «Новости» со ссылкой на представитель Минздрава Башкирии.

«Все четверо пострадавших — учительница, две девочки и мальчик — остаются в реанимации, их состояние врачи оценивают как средней тяжести», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что школьника, подозреваемого в покушении на одноклассников и учителя в Стерлитамаке, задержали в больнице.

Утром 18 апреля учащийся коррекционного класса школы №1 в Стерлитамаке напал на учительницу и одноклассников. Затем он разлил горючее вещество и попытался поджечь класс. Очевидцы рассказали, что после этого нападавший попытался покончить с собой.