Лидер оппозиции объявил о начале в Армении «бархатной революции»

Оппозиционный депутат Никол Пашинян, который руководит акцией протеста против избрания армянским премьером бывшего президента Сержа Саргсяна, заявил о начале «ненасильственной бархатной революции». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В стране создалась революционная ситуация, и я объявляю о старте ненасильственной народной бархатной революции», — сказал Пашинян.

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Он добавил, что его сторонники собираются парализовать деятельность правительственных органов власти.

Ранее сообщалось, что специальное подразделение полиции Еревана предпринимает попытки вытеснить протестующих с проспекта Маштоца, центральной улицы армянской столицы. Участники массовой акции протеста выступают против избрания премьер-министром бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Они начали уличную акцию протеста в ночь с 16 на 17 апреля.