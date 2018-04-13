Создатель «Новичка» назвал идиотизмом его использование для отравления Скрипалей
Химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей «Новичка», отреагировал на доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и обратил внимание, что это вещество обладает рядом свойств, делающих его применение в британском климате бессмысленным. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсантъ FM».
«Недостаток этой серии «Новичков» в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе. Только идиоту может прийти в голову такая мысль — это была большая ошибка», — сказал он.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что недавно выписанную из больницы Юлию Скрипаль прячут британские власти.