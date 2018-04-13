В Москве зафиксировано превышение концентрации оксида азота

Станции «Мосэкомониторинга» зафиксировали в нескольких районах Москвы превышение нормы концентрации оксида азота.

По данным учреждения, в Люблино на улице Совхозной предельно допустимая концентрация (ПДК) оксида азота была превышена в 1,9 раз. На 105-м км МКАД на востоке Москвы было зафиксировано превышение ПДК в 1,6 раз. На улице Головачева ПДК превышена в 1,1 раз, а на улице Академика Анохина было выявлено однократное превышение уровня оксида азота.

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Оксид азота — газ третьего класса опасности, не обладает цветом и запахом.

Основными источниками его выбросов являются автотранспорт, а также предприятия нефтехимической и теплоэнергетической отраслей.

В марте на территории свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска произошел выброс свалочного газа, после которого несколько десятков детей обратились к врачам. Из-за неприятного запаха вводился режим ЧС. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за ситуацию на полигоне «Ядрово» должны понести ответственность его владельцы.