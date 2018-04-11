В Польше аннулировали первый отчет о крушении самолета Качиньского

Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы под Смоленском аннулировала доклад предыдущей комиссии, заявил глава новой комиссии Антони Мачеревич, сообщает РИА «Новости».

По его словам, комиссия по повторному расследованию смоленской катастрофы уверена, что на борту самолета президента Леха Качиньского произошел взрыв

Реклама

Предыдущая комиссия под руководством Ежи Миллера заявляла об ошибке пилотов.

«Доклад комиссии Миллера (экс-главы МВД Польши) аннулирован на основании решения комиссии (по повторному расследованию)», — сказал Мачеревич.

По его словам, первый отчет содержит «фальшивые тезисы» и сконструирован под политическим давлением.

Ранее посол России заявил о невозможности возвращения обломков самолета Качиньского в Польшу.