«Делали для себя»: фанат о проносе российского флага на открытие Олимпиады

Российский болельщик Евгений Бурденюк рассказал об идее пронести флаг России на церемонию открытия зимних Олимпийских игр — 2026 и признался, что не планировал делать из этого публичную акцию. Его слова приводит ТАСС.

«Мы это делали для себя, и получилось так, что нас кто-то сфоткал. Мы же для частного пользования, мы там в соцсети не выкладывали, поделились в частном порядке и не думали, что это какое-то распространение может получить», — поделился он.

Фотография с российским флагом перед церемонией открытия появилась в сети 6 февраля. На флаге написано Pohvistnevo Ski Team — это название спортивной команды из Самарской области.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее делегацию США освистали во время открытия Олимпиады.