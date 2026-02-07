Москвичам предсказали весеннее нашествие насекомых из-за снежной зимы

Снежная зима может стать причиной необычайно высокой численности насекомых в Москве с наступлением весны. Об этом заявил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По его словам, снежный покров служит теплоизолятором, и чем он толще, тем выше и стабильнее температура под ним в верхних слоях почвы и лесной подстилке. В таких условиях к весне выживет много насекомых, которые зимуют во взрослой стадии (имаго) в стволах деревьев, корягах, пнях и т.п.

«Между снежинками, даже когда они достаточно плотно утрамбованы, все равно остается достаточно много воздуха, который является теплоизолятором. <...> Мы увидим больше перезимовавших бабочек, жуков и многих других насекомых», — предупредил биолог.

Если яйца насекомых были отложены в конце лета или осенью, на этой стадии они остаются и зимой. Для них толщина снежного покрова менее принципиальна, чем для зимующих имаго, но при очень сильных морозах (от -30...-40°С) и полном отсутствии снега они могут не выжить, уточнил эксперт.

Некоторые виды насекомых вообще не впадают в зимнюю спячку (диапаузу), потому что стали синантропами — обитают рядом с человеком, напомнила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова. В пример она привела моль, жуков-кожеедов и жуков-чернотелок, муравьев, сверчков, рыжих тараканов, постельных клопов и обосновавшихся в подвалах многоквартирных домов комаров.

Ранее москвичи заметили комаров на зимних сугробах.