На Западе сообщили о возможном расколе ЕС из-за России

Идея Европарламента полностью запретить поставки стали из России в Европу может привести к расколу в Евросоюзе. Об этом пишет Politico.

Издание сообщает, что европейские парламентарии «в целом поддержали» поправки, которые позволят Брюсселю полностью прекратить поставки российской стали. Однако есть страны, которые не согласны с этой инициативой.

«Призывы к запрету российской стали создают почву для противостояния парламента со столицами стран ЕС, которые продолжают импортировать некоторые виды продукции и угрожают наложить вето на эту инициативу. Другие правительства могут возражать против вмешательства парламента в вопросы безопасности», — пишет Politico.

СМИ указывает, что еще в 2022 году Евросоюз запретил импортировать российскую сталь и продукцию из нее, однако полуфабрикаты из стали еще ввозят в ЕС, так как Бельгия, Чехия и Италия не имеют альтернативных источников поставок.

Также издание отмечает, что осенью 2025 года Брюссель приложил «немало усилий» к тому, чтобы согласовать 50%-е пошлины на импорт стали из России. Однако объем поставок в ЕС полуфабрикатов из стали для дальнейшей переработки при этом вырос на 8,4%, пишет Politico.

26 января 2026 года Евросоюз утвердил полный запрет на поставки российского газа, который должен заработать с 1 января 2027 года. К 1 марта страны союза должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Также в конце января 2026 года глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС в годовщину начала СВО планирует принять 20-й пакет санкций против России. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что новый пакет будет призван ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать российский «теневой флот» и схемы обхода рестрикций.

Ранее в США оценили зависимость Европы от российского и американского газа.