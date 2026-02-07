Сырский назвал особую угрозу для ВСУ

Die Zeit: Сырский сообщил об угрозе от российских дронов для ВСУ

Особую угрозу для ВСУ представляют российские дроны. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский, пишет издание Die Zeit.

«Технологический прогресс в производстве дронов создал так называемую «смертельную зону»: солдаты находятся под особой угрозой на фронте длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину», — отметило СМИ.

В феврале в ВСУ рассказали, что одной из главных проблем украинской армии являются российские дроны типа «шахед». Также там отметили, что ВСУ все чаще сталкиваются с дефицитом ракет для сил ПВО.

В январе газета New York Times написала, что Украине не хватает войск для защиты каждого участка фронта, из-за чего образуются бреши в обороне украинской армии. Военные говорили, что Украине «постоянно не хватает людей» ни для отражения ударов российских войск, ни для проведения контратак.

Ранее военный эксперт объяснил причину критической ситуации с авиацией ВСУ.