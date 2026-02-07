Размер шрифта
Румынский художник получил от Эпштейна $90 тыс. за роспись «Храма секса»

РИА: художник Никола получил от Эпштейна $90 тыс. за роспись его недвижимости

Румынский художник Ион Никола получил от скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна щедрое вознаграждение за роспись и оформление интерьеров его недвижимости, в том числе «Храма секса». Об этом сообщает РИА Новости, изучив материалы рассекреченного дела.

Уточняется, что художник получал от $3 000 до $25 тыс. за отдельные проекты и упоминается в переписке Эпштейна как on the Painter («Ион-художник») более 2,5 тысяч раз, что указывает на его длительное сотрудничество с финансистом.

Согласно файлам, Никола расписывал интерьеры в резиденциях Эпштейна в Нью-Йорке и на частных островах.

Румынские СМИ подсчитали, что общая сумма выплат художнику оценивается примерно в $90 тыc. долларов в период с 2010 по 2019 год. Сам Никола подтвердил, что сотрудничал с Эпштейном почти 10 лет и получал «около 300 с чем-то долларов в день», иногда за пару часов работы.

Художник также рассказал, что именно ему принадлежит идея скандально известного «Храма секса» на «острове Эпштейна», подчеркнув, что никогда не участвовал в противоправной деятельности финансиста.

30 января министерство юстиции США объявило о публикации более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна. Среди них также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Джеффри Эпштейна обвиняли в том, что в период с 2002 по 2005 год он организовывал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом в Нью-Йорке и на личный остров.

Ранее кронпринцесса Норвегии извинилась за связи с Эпштейном.
 
