Открытое горение на предприятии в Конаковском округе после атаки БПЛА ликвидировали

Пожарные потушили огонь на предприятии в Конаковском округе после атаки БПЛА

Открытое горение на предприятии в Конаковском округе, которое возникло после атаки беспилотника, ликвидировано. Об этом сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев в Telegram-канале «Тверская область. Официально».

«Оперативными службами доложено о ликвидации силами МЧС открытого горения на предприятии Конаковского округа, где минувшей ночью в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание», — заявил глава региона.

По его данным, производство и люди не пострадали.

До этого Королев сообщал, что в ночь на 7 февраля в результате отражения атаки беспилотника произошло возгорание на одном из предприятий в Конаковском округе. Глава региона отметил, что все силы и средства находятся на месте происшествия.

Жители Тверской области также рассказали, что ночью слышали звуки взрывов.

Ранее в Ростовской области отразили атаку беспилотников.