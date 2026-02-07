Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Открытое горение на предприятии в Конаковском округе после атаки БПЛА ликвидировали

Пожарные потушили огонь на предприятии в Конаковском округе после атаки БПЛА
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Открытое горение на предприятии в Конаковском округе, которое возникло после атаки беспилотника, ликвидировано. Об этом сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев в Telegram-канале «Тверская область. Официально».

«Оперативными службами доложено о ликвидации силами МЧС открытого горения на предприятии Конаковского округа, где минувшей ночью в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание», — заявил глава региона.

По его данным, производство и люди не пострадали.

До этого Королев сообщал, что в ночь на 7 февраля в результате отражения атаки беспилотника произошло возгорание на одном из предприятий в Конаковском округе. Глава региона отметил, что все силы и средства находятся на месте происшествия.

Жители Тверской области также рассказали, что ночью слышали звуки взрывов.

Ранее в Ростовской области отразили атаку беспилотников.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!