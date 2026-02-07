Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Наука

Врач развеял миф о том, что ВПЧ-ассоциированный рак агрессивнее, чем обычный

Врач Шевчук: рак, возникший из-за папилломавируса, не агрессивнее обычного
BigmanKn/Shutterstock/FOTODOM

В сети можно найти информацию о том, что ВПЧ-ассоциированный рак протекает агрессивнее и лечится труднее, чем опухоль, которая не связана с вирусом папилломы человека. Однако, как рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Алексей Шевчук, это миф.

«Различия между этими опухолями действительно существуют. Например, рак шейки матки в абсолютном большинстве случаев является ВПЧ-ассоциированным заболеванием и только у 5% заболевших женщин опухоль не будет связана с ВПЧ. И нередко ВПЧ-негативные опухоли, наоборот, являются более агрессивными, чем ВПЧ-позитивные из-за различий в механизмах канцерогенеза, генетических изменениях и ответе на лечение», — заметил доктор.

Как рассказал специалист, опыт других стран показывает, что использование вакцины существенно снижает заболеваемость раком шейки матки и другими формами рака, ассоциированными с ВПЧ.

«В любом случае проведение исследований на ВПЧ, которые стали бесплатными, позволяет выявлять предраковые заболевания, которые могут быть эффективно излечены. Благодаря этому многие пациентки фактически никогда не столкнутся с раком шейки матки, т.е. он будет предотвращен благодаря лечению предрака», — заключил доктор.

Ранее в Новгороде доказали, что остеопатия помогает при болях в области желчного пузыря.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!