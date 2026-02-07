Врач развеял миф о том, что ВПЧ-ассоциированный рак агрессивнее, чем обычный

В сети можно найти информацию о том, что ВПЧ-ассоциированный рак протекает агрессивнее и лечится труднее, чем опухоль, которая не связана с вирусом папилломы человека. Однако, как рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Алексей Шевчук, это миф.

«Различия между этими опухолями действительно существуют. Например, рак шейки матки в абсолютном большинстве случаев является ВПЧ-ассоциированным заболеванием и только у 5% заболевших женщин опухоль не будет связана с ВПЧ. И нередко ВПЧ-негативные опухоли, наоборот, являются более агрессивными, чем ВПЧ-позитивные из-за различий в механизмах канцерогенеза, генетических изменениях и ответе на лечение», — заметил доктор.

Как рассказал специалист, опыт других стран показывает, что использование вакцины существенно снижает заболеваемость раком шейки матки и другими формами рака, ассоциированными с ВПЧ.

«В любом случае проведение исследований на ВПЧ, которые стали бесплатными, позволяет выявлять предраковые заболевания, которые могут быть эффективно излечены. Благодаря этому многие пациентки фактически никогда не столкнутся с раком шейки матки, т.е. он будет предотвращен благодаря лечению предрака», — заключил доктор.

Ранее в Новгороде доказали, что остеопатия помогает при болях в области желчного пузыря.