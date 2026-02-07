Размер шрифта
Россиян предупредили о новой версии обмана с курьерской доставкой

РИА Новости: мошенники обновили схему с курьерской доставкой и родственниками
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники усовершенствовали схему обмана россиян под видом курьерской доставки, усилив ее за счет так называемой «социальной привязки». Об этом РИА Новости сообщили в компании Angara Security.

По данным специалистов, теперь злоумышленники утверждают, что отправителем посылки является родственник получателя. Для убедительности они называют имя, фамилию и другие персональные данные, создавая ощущение достоверности происходящего и повышая уровень доверия со стороны жертвы.

Стандартная схема строилась на сообщениях о неожиданной «выгодной доставке» с неуказанным отправителем. Мошенники торопили человека и под предлогом подтверждения получения посылки пытались получить одноразовый код из СМС. Передача такого кода позволяла злоумышленникам получить доступ к учетным записям, чаще всего на портале госуслуг, что приводило к утечке данных и финансовым потерям.

Как пояснил эксперт по киберразведке Angara MTDR Юрий Дубошей, в новой версии мошенники значительно усиливают давление на жертву. По его словам, цель преступников — получить контроль над учетной записью, подтвердить действия от имени пользователя или подготовить последующую атаку для хищения средств.

В компании напомнили, что сотрудники служб доставки никогда не запрашивают по телефону коды из смс-сообщений. При подобных звонках специалисты советуют немедленно завершить разговор и самостоятельно проверить информацию через официальный номер сервиса или магазина.

Ранее мошенники использовали схему с «записью на прием» в госорганы для получения кодов из SMS.
 
