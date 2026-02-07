Размер шрифта
Россияне массово отравились на курорте Таиланда

Baza: в Таиланде минимум 19 туристов из РФ пожаловались на симптомы отравления
Tanya Keisha/Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы оказались в больницах Таиланда из-за массового отравления. Об этом сообщает Baza.

Россияне приехали в один из отелей Пхукета. Как рассказала одна из пострадавших, жительница Воронежа, среди путешественников в ее группе шесть человек пожаловались на признаки отравления. Позже сама женщина и ее знакомые заметили у себя симптомы.

Спустя непродолжительное время тошнота, диарея и рвота наблюдались у пятилетнего ребенка, его матери и еще нескольких человек.

Всего на недомогание пожаловались минимум 19 россиян, заехавших в один отель. По их словам, болезнь протекает «тяжело и долго». Отдыхающие полагают, что источником заражения могла стать вода из местного водопровода.

До этого массовое отравление произошло на курорте Кузбасса. Более десяти туристов пожаловались на рвоту, диарею, температуру и головную боль. Предположительно, они подхватили ротавирусную инфекцию.

Ранее трое туристов не выжили после отравления едой в Турции.
 
