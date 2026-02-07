Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на Изюмское направление в Харьковской области до трех рот боевиков группировки «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«На Изюмском направлении отмечено прибытие до трех рот боевиков запрещенного «Азова»», — рассказали агентству.

Речь идет о населенных пунктах к северу и востоку от города.

6 февраля стало известно, что боевики «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) сменили тактику после поражений в Харьковской области и сосредоточились на вербовке российских эмигрантов в Европе для информационной войны с РФ.

По данным Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА), организация планирует вербовать эмигрантов в Испании, Германии и Канаде. Кроме того, администрация располагает данными, что киевские власти хотят представить РДК международному сообществу «в качестве новой политической силы, способной оказать дополнительное давление на РФ».

Ранее силовики заявили о массовой пропаже военных ВСУ в Харьковской области.