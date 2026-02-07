Россиянин пытался оспорить штраф за нарушение ПДД, ссылаясь на Долину

Россиянин пытался оспорить штраф, руководствуясь решением по делу певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В инстанцию мужчина обратился после того, как камера на дороге зафиксировала то, что он не пристегнулся. Водителю назначили штраф в размере 1,5 тысячи рублей, но он не согласился с этим и обжаловал решение.

«В вышестоящей инстанции он заявил, что «суд вынес решение по схеме Ларисы Долиной», то есть, по его мнению, не разобрался в деле, не принял во внимание, что неустранимые сомнения должны толковаться в его пользу», – сообщается в публикации.

В суде отметили, что мужчина был в белой футболке, черный ремень был бы на ней заметен. Его жалобу оставили без удовлетворения.

До этого в Красноярском крае женщина, продавшая квартиру по «схеме Долиной», подала иск в суд, чтобы вернуть жилье. В суде пенсионерку предупредили о возможной госпитализации в психдиспансер. После этого от иска она отказалась.

Ранее в Бурятии суд отказал владельцу квартиры, который обманом продал ее по «схеме Долиной».