Общество

Россиянин пытался оспорить штраф за нарушение ПДД, ссылаясь на Долину

Мужчина, пытавшийся оспорить штраф за нарушение ПДД, в суде сослался на Долину
Россиянин пытался оспорить штраф, руководствуясь решением по делу певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В инстанцию мужчина обратился после того, как камера на дороге зафиксировала то, что он не пристегнулся. Водителю назначили штраф в размере 1,5 тысячи рублей, но он не согласился с этим и обжаловал решение.

«В вышестоящей инстанции он заявил, что «суд вынес решение по схеме Ларисы Долиной», то есть, по его мнению, не разобрался в деле, не принял во внимание, что неустранимые сомнения должны толковаться в его пользу», – сообщается в публикации.

В суде отметили, что мужчина был в белой футболке, черный ремень был бы на ней заметен. Его жалобу оставили без удовлетворения.

До этого в Красноярском крае женщина, продавшая квартиру по «схеме Долиной», подала иск в суд, чтобы вернуть жилье. В суде пенсионерку предупредили о возможной госпитализации в психдиспансер. После этого от иска она отказалась.

Ранее в Бурятии суд отказал владельцу квартиры, который обманом продал ее по «схеме Долиной».
 
