В Саудовской Аравии потеряли $2,4 млрд из-за бойкота Роналду

FOX Sports стал первым крупным международным вещателем, который принял решение прекратить сотрудничество с чемпионатом Саудовской Аравии по футболу из-за ситуации вокруг нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Speedline в Х.

Согласно опубликованной информации, из-за происходящего Лига уже понесла убытки в размере около $ 2,4 млрд, связанные с ее глобальными медиа и коммерческими проектами.

В СМИ появилась информация, что Роналду недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности, с «Аль-Хилалем». В знак протеста против такой политики капитан команды отказался выходить на поле в матче с «Аль-Риядом», который состоялся 2 февраля. На фоне этого были сообщения в СМИ, что игрок может покинуть «Аль-Наср».

Форвард не был включен в заявку команды на матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом».

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

