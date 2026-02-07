Размер шрифта
Следствие изъяло у Лерчек десятки украшений и более 40 млн рублей наличными

РИА Новости: у Лерчек изъяли 22 комплекта украшений и 46 млн рублей наличными
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Следствие изъяло у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) 22 комплекта украшений премиальных брендов, а также около 46 млн рублей наличными. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам дела, во время обыска в доме, где проживает Чекалина, правоохранители изъяли украшения различных люксовых марок, включая Graff, Van Cleef & Arpels и Cartier. В перечень вошли восемь браслетов, несколько пар серег, ожерелья, а также трое часов брендов Chopard, Rolex и Cartier. Как следует из документов, все имущество упаковали в картонную коробку и поместили на хранение в камеру следователя.

Кроме того, во время обыска дома у блогерши обнаружили около 46 млн рублей наличными. Деньги в настоящее время находятся под арестом.

Защита Чекалиной в суде указывала, что на украшения формально не накладывали арест и они не признаны вещественными доказательствами. Адвокаты настаивали на возврате драгоценностей и часов, отмечая, что из-за домашнего ареста блогер лишена возможности зарабатывать. Суд, в свою очередь, заявил, что вопрос о судьбе имущества будет решен при вынесении итогового решения по делу.

По версии следствия, блогерша, ее бывший супруг Артем Чекалин и их партнер Роман Вишняк при продаже фитнес-марафона в интернете перевели более 251,5 млн рублей на счет в ОАЭ, предоставив банку недостоверные документы. Вишняк признал вину и суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что беременная Лерчек появилась у здания суда после операции в сопровождении избранника Луиса Сквиччиарини.
 
