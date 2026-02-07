Размер шрифта
Стало известно о готовности Европы возобновить диалог с Россией

Foreign Policy: ЕС готовится к развороту в сторону России из-за давления США
Global Look Press

Европейские страны готовятся к развороту в сторону президента России Владимира Путина из-за давления США. Об этом сообщает Foreign Policy.

Автор статьи отмечает, что изменение стратегии Европы инициировано президентом США Дональдом Трампом, который исключил европейцев из процесса разработки мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, имеющего прямое отношение к европейской безопасности.

В настоящее время Европа находится на перепутье, она может либо передать ведение дел с Россией американскому лидеру и не быть уверенной в результатах, либо проявить прагматичный подход и сама обратиться к российскому президенту, несмотря на значительно низкий уровень двусторонних отношений с Москвой, говорится в публикации.

Автор продолжил, что в Европе раздаются голоса о необходимости прислушаться к призывам президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджии Мелони о необходимости прямого диалога с Россией, поскольку Евросоюз пытается постепенно, но уверенно снизить зависимость от США, особенно в вопросах, имеющих важное значение для его безопасности.

Ранее политолог объяснил, почему канцлер ФРГ Фридрих Мерц за неделю передумал относительно диалога с Россией.
 
