В Ровенской области Украины зафиксировали перебои со светом

После прилета по объекту в Ровенской области Украины начались перебои со светом. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Еще взрывы в Ровно. Тем временем на месте предыдущих прилетов продолжается сильный пожар», — говорится в сообщении.

До этого о взрывах в Ровно сообщало издание «Общественное. Новости».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Ровно, как и на большей части территории республики, в настоящее время действует воздушная тревога.

Также стало известно о взрывах в Винице в центральной части Украины.

3 февраля стало известно, что срок действия «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом истек. На этом фоне российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Они применили более 100 беспилотников и десятки ракет. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В украинской столице без отопления остались 1170 жилых домов, в Харькове — 820. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сбой в энергосистеме Украины оставил без питания Чернобыльскую АЭС.