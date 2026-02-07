Размер шрифта
На западе Украины произошла серия взрывов

Взрывы произошли в Ровно на западе Украины
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Серия взрывов произошла в городе Ровно на западе Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

«В Ровно были слышны звуки взрывов», — говорится в публикации в Telegram-канале издания.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Ровно, как и на большей части территории республики, в настоящее время действует воздушная тревога.

До этого сообщалось о взрывах в Винице в центральной части Украины.

5 февраля сообщалось о взрывах в Киеве.

3 февраля стало известно, что срок действия «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом истек. На этом фоне российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Они применили более 100 беспилотников и десятки ракет. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В украинской столице без отопления остались 1170 жилых домов, в Харькове — 820. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сбой в энергосистеме Украины оставил без питания Чернобыльскую АЭС.
 
