На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

В большинстве регионов Украины после серии взрывов утром 7 февраля введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».

Отмечается, что причиной взрывов стали прилеты по инфраструктуре.

Издание «Страна.ua» сообщало, что после прилета по объекту в Ровенской области Украины начались перебои со светом.

Также стало известно о взрывах в Винице в центральной части Украины.

3 февраля стало известно, что срок действия «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом истек. На этом фоне российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Они применили более 100 беспилотников и десятки ракет. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В украинской столице без отопления остались 1170 жилых домов, в Харькове — 820. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сбой в энергосистеме Украины оставил без питания Чернобыльскую АЭС.