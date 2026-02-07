Белгородские власти запускают в Мах интерактивную карту для помощи после обстрелов

Власти Белгородской области запускают интерактивную карту с полезной для жителей информацией, которая будет доступна в национальном мессенджере Мах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, на карте уже размещены временные пункты обогрева, места подвоза питьевой воды, а также адреса магазинов и аптек, которые продолжат работу и обеспечены резервным электропитанием. В дальнейшем наполнение сервиса планируют расширять с учетом запросов жителей.

Гладков отметил, что для распространения информации выбран мессенджер Мах, чтобы задействовать все доступные каналы связи, включая национальные цифровые платформы.

Губернатор также призвал белгородцев направлять предложения о том, какие данные стоит дополнительно включить в карту, чтобы сделать сервис максимально удобным и полезным для пользователей.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании, поставщиков ресурсов и операторов по обращению с отходами общаться с жильцами многоквартирных домов в чатах на платформе Max.

Ранее стало известно, что пенсионеры в России смогут подтвердить льготы через Max.