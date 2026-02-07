Пятикратный олимпийский чемпион пожаловался на интернет во время ОИ-2026

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что столкнулся с проблемами с интернет-соединением в олимпийской деревне во время зимних Олимпийских игр — 2026. Его слова приводит Nettavisen.

«В первой комнате был слабый интернет, поэтому я занял комнату Арильда [Монсена]. В итоге вчера интернет был слишком плохим. Теперь мы подняли итальянцев на работу, посмотрим, придет ли кто-нибудь и починит это», – отметил он.

Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира (рекорд среди лыжников-мужчин), пятикратный обладатель Кубка мира, четырехкратный победитель многодневки «Тур де Ски». Он — трехкратный чемпион мира среди юниоров. Лыжник — универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках, отдавая предпочтение спринту.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Ранее делегацию США освистали во время открытия Олимпиады.