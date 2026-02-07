Страна.ua: под Киевом второй день горят склады фабрики Рошен

Склады кондитерской фабрики «Рошен» (бывшая Киевская кондитерская фабрика им. Карла Маркса), которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, второй день горят в Яготине Киевской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на экстренные службы республики.

«Они (склады — прим.ред.) пылают еще со вчерашнего вечера», — уточняют журналисты, публикуя кадры горящих складов, а также работы по ликвидации возгорания.

Издание утверждает, что причиной возгорания стала атака беспилотников, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Это не первое возгорание на кондитерской фабрике Порошенко. В сентябре прошлого года на предприятии также вспыхнул пожар, который позднее ликвидировали сотрудники фабрики.

«Рошен» (Roshen) — украинская компания, считающаяся одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Она принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который занимал соответствующий пост с 2014 по 2019 год.

Ранее акции «Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» передали в доход РФ.