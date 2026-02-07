Размер шрифта
Общество

В Норильске мать лишилась денег и «помогла» мошенникам похитить деньги у дочери

В Норильске мать и дочь отдали мошенникам 21,7 млн рублей
Жительница Норильска стала жертвой мошенников и привлекла к схеме дочь. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Аферисты представились 73-летней женщине работниками школы, где она раньше трудилась. Под предлогом «оцифровки стажа» ей отправили сообщение со ссылкой, после перехода по которой ее аккаунт на «Госуслугах» якобы взломали. Затем один из мошенников представлялся лжесотрудником Росфинмониторинга.

«Под его контролем пенсионерка сделала десятки переводов по 200–500 тыс. руб. каждый, на общую сумму – 14 млн руб», – сообщается в публикации.

О произошедшем узнала ее 48-летняя дочь и засомневалась, но мать убедила ее, что это не мошенники. Вторая пострадавшая поверила аферистам лишилась 7,7 миллионов рублей. Эту часть суммы они отправляли из Красноярска, куда прилетали дважды по требованию злоумышленников.

По словам женщин, они отдали неизвестным все свои накопления. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Свердловской области супруга мэра отдала мошенникам более 10 миллионов рублей.
 
